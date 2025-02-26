Bilecik'te marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde zabıta ekipleri zincir marketlerde ramazan ayı öncesi fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde zabıta ekipleri zincir marketlerde ramazan ayı öncesi fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.
Pazaryeri Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri ilçede şubesi bulunan zincir marketlerde ramazan ayı öncesi etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığını kontrol etti.
Market reyonlarını gezen ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığını denetledi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini belirterek, denetimlerde zabıta ekiplerinin temel gıda maddeleri başta olmak üzere temizlik ürünleri ile diğer market ürünlerindeki reyon ve kasa fiyatlarını incelediğini bildirdi.
Ekiplerin bazı iş yerlerine idari yaptırım karar tutanağı düzenlendiğini anlatan Tekin, "Vatandaşlarımız şüphelendikleri her durumda Zabıta Amirliğimizi arayabilirler. Denetimlerimiz ilçe genelinde devam edecek." dedi.
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