Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde zabıta ekipleri zincir marketlerde ramazan ayı öncesi fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:01 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        ABONE OL

        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde zabıta ekipleri zincir marketlerde ramazan ayı öncesi fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

        Pazaryeri Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri ilçede şubesi bulunan zincir marketlerde ramazan ayı öncesi etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığını kontrol etti.

        Market reyonlarını gezen ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığını denetledi.

        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini belirterek, denetimlerde zabıta ekiplerinin temel gıda maddeleri başta olmak üzere temizlik ürünleri ile diğer market ürünlerindeki reyon ve kasa fiyatlarını incelediğini bildirdi.

        Ekiplerin bazı iş yerlerine idari yaptırım karar tutanağı düzenlendiğini anlatan Tekin, "Vatandaşlarımız şüphelendikleri her durumda Zabıta Amirliğimizi arayabilirler. Denetimlerimiz ilçe genelinde devam edecek." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        Kar ve yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Kar ve yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te sahipsiz hayvanların yuvaya kavuşturulması teşvik edilecek
        Bilecik'te sahipsiz hayvanların yuvaya kavuşturulması teşvik edilecek
        Bilecik'te seyir halindeyken yanan mikserde hasar oluştu
        Bilecik'te seyir halindeyken yanan mikserde hasar oluştu
        Osmaneli Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı
        Osmaneli Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı
        Bilecik'te alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı markette hasar oluştu
        Bilecik'te alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı markette hasar oluştu
        Bilecik Valisi Aygöl, lise öğrencileriyle bir araya geldi
        Bilecik Valisi Aygöl, lise öğrencileriyle bir araya geldi
        Pazaryeri Belediyesi, ramazanda toplu iftar yerine erzak yardımı yapacak
        Pazaryeri Belediyesi, ramazanda toplu iftar yerine erzak yardımı yapacak