Bilecik'te düzenlenen BEBKA toplantısında 2 proje için ilerleme sağlandı

Bilecik'te gerçekleştirilen Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) şubat ayı yönetim kurulu toplantısında, kentte hayata geçirilmesi planlanan 2 projede ilerleme sağlandığı bildirildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı da olan Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, "Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi" projesinin fizibilite raporunun onaylandığı, Söğüt ilçesinde hayata geçirilecek "Beylikten İmparatorluğa Söğüt Dijital Tarih Müzesi" projesinin ise fikren tasdiklendiği belirtildi.

Söz konusu projelerin içeriğine dair bilgi verilen açıklamada, "Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi" projesiyle Şeyh Edebali Külliyesi civarına restoran, kafeterya, hediyelik eşya ve yöresel ürün satış stantları ile ziyaretçi karşılama ünitesi gibi yerlerin inşa edilmesi, "Beylikten İmparatorluğa Söğüt Dijital Tarih Müzesi" projesiyle de ilçenin tarihinin yeni nesil müzecilik vizyonuyla anlatılacağı alanlar oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.