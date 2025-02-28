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        Bilecik'te düzenlenen BEBKA toplantısında 2 proje için ilerleme sağlandı

        Bilecik'te gerçekleştirilen Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) şubat ayı yönetim kurulu toplantısında, kentte hayata geçirilmesi planlanan 2 projede ilerleme sağlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:13 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:13
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        Bilecik'te düzenlenen BEBKA toplantısında 2 proje için ilerleme sağlandı
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        Bilecik'te gerçekleştirilen Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) şubat ayı yönetim kurulu toplantısında, kentte hayata geçirilmesi planlanan 2 projede ilerleme sağlandığı bildirildi.

        Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı da olan Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, "Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi" projesinin fizibilite raporunun onaylandığı, Söğüt ilçesinde hayata geçirilecek "Beylikten İmparatorluğa Söğüt Dijital Tarih Müzesi" projesinin ise fikren tasdiklendiği belirtildi.

        Söz konusu projelerin içeriğine dair bilgi verilen açıklamada, "Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi" projesiyle Şeyh Edebali Külliyesi civarına restoran, kafeterya, hediyelik eşya ve yöresel ürün satış stantları ile ziyaretçi karşılama ünitesi gibi yerlerin inşa edilmesi, "Beylikten İmparatorluğa Söğüt Dijital Tarih Müzesi" projesiyle de ilçenin tarihinin yeni nesil müzecilik vizyonuyla anlatılacağı alanlar oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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