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        AK Parti'li Eldemir'den Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü mesajı

        AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 19:59 Güncelleme: 17.03.2025 - 19:59
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        AK Parti'li Eldemir'den Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü mesajı
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        AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Milletvekili Eldemir, mesajında Çanakkale Deniz Zaferi'nde vatanı canları pahasına savunan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.

        Çanakkale'nin bağımsızlık ve hürriyet uğruna yazılan destanın adı olduğunu vurgulayan Eldemir, şu ifadelere yer verdi:

        "Aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde verdiği bu onurlu mücadele, tarihimizin en parlak sayfalarından biridir. Çanakkale'de vatan için canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu mukaddes zaferin gururunu kalbimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Çanakkale geçilmez."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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