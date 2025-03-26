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        Bilecik Valisi Aygöl, koruyucu aileler ve çocuklarıyla iftarda buluştu

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, koruyucu aileler ve çocuklarıyla iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:58 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:13
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        Bilecik Valisi Aygöl, koruyucu aileler ve çocuklarıyla iftarda buluştu
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, koruyucu aileler ve çocuklarıyla iftar programında bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Öğretmenevi'ndeki organizasyonda Vali Aygöl, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

        Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Aygöl, koruyucu ailelerin çocuklara sevgi dolu bir yuva sunarak geleceğe umutla bakmalarını sağladığını vurguladı.

        Sevgiyle büyüyen çocukların geleceğin güçlü teminatları olduğunun altını çizen Aygöl, bu anlamlı sorumluluğu üstlenen ailelere teşekkür etti.

        Dua edilmesiyle sona eren etkinlikte, Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürü Şeref Şık, Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı İrfan İşeri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Selma Şık ile Vali Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl de yer aldı.

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