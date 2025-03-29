CHP'li Yaşar Tüzün ile Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'dan bayram mesajı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Tüzün, mesajında, toplumsal yaşamın önemli günlerinden olan Ramazan Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.

Bayramın ülkeye adalet, barış ve huzur getirmesi dileğinde bulunan Tüzün, şunları kaydetti:

"Bayramlar, yurttaşlarımızı dostluk, kardeşlik gibi güzel düşünce ve duygularda buluşturan, sevginin, saygının, hoşgörünün pekiştiği, kaygıların unutulduğu özel günlerdir. Umutların canlandığı, iyiliklerin, güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, mutlulukların paylaşıldığı bayram günlerinde, birlik ve dayanışmamızı güçlendirmeli, ulusumuza, devletimize ve geleceğe inancımızı her koşulda korumalıyız."

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı da sağlıklı ve mutlu bir bayram geçmesi temennisinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hoşgörünün değerini, paylaşmanın bereketini sevdiklerimizle birlikte yaşadığımız Ramazan Bayramı'nın, kalplerimize huzur, sofralarımıza bolluk, ülkemize ve dünyaya barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum."