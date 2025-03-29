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        Bilecik'te 6 asırlık "şeker atma" geleneği sürdürülüyor

        Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde 6 asırlık geleneğini sürdüren çocuklar, köy meydanında sandalyelere oturup şeker topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 20:12 Güncelleme: 29.03.2025 - 20:18
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        Bilecik'te 6 asırlık "şeker atma" geleneği sürdürülüyor
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        Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde 6 asırlık geleneğini sürdüren çocuklar, köy meydanında sandalyelere oturup şeker topladı.

        İnhisar'a 6 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 250 kişinin yaşadığı köyde asırlardır süren gelenek için arife günlerinde köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kıldı.

        Daha sonra İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin ve Belediye Başkanı Nihal Arslan ile büyükler, sandalyelere oturan ve ellerini öpen çocuklara şeker ve çikolata dağıttı.

        Köy sakinleri, şeker atma merasiminin ardından birlikte mezarlığı ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okudu, ebediyete göç eden yakınları için dua etti.

        Köy muhtarı Gürol Emir, AA muhabirine, yaklaşık 6 asırdır devam eden geleneği sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

        Emir, bu geleneğin dini bayramların arifesinde yaşatıldığını ifade ederek, "Her yıl olduğu gibi Ramazan ve Kurban Bayramlarının arife günlerinde çocuklarımız bu şekilde otururlar. İkindi namazının çıkışında biz de çocuklarımızı şeker ile sevindiririz. İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara'dan hatta yurt dışındaki köylülerimiz oluyor. Bizim için bayramın önemi bu. Biz var oldukça, çocuklarımız var oldukça, geleneğimiz sürecek. Son iftarımızı da gurbetten gelen vatandaşlarımızla birlikte yapıyoruz." diye konuştu.

        Ankara'dan gelen Osman Aydemir de insanların gelenek ve göreneklerine sahip çıkmasından dolayı yaşadığı mutluluğu aktararak "Geleneklerimizin yaşatılmasını çok önemsiyorum. Bugün, gurbetteki köylülerimiz, bir araya geliyor. Çocuklarımız mutlu olursa, geleceğimizde güzel olur." dedi.

        Antalya'dan bayram için memleketine gelen Halil Mecit ise "Asırlardır devam eden geleneğimizi yaşatmak istiyoruz. Bayramdan çok, arife günü yaptığımız şeker atma geleneği bizleri daha mutlu ediyor. Arife gününü yaşamak güzel oluyor. Çocukluğumuzda buralara biz de oturduk. Bu adet devam eder inşallah." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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