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        Bilecik'te Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokolle Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:01 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:02
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        Bilecik'te Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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        Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokolle Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi.

        Vali Şefik Aygöl, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, Bilecik'in 4 bin 608 başvuruyla Türkiye genelinde öğrenci sayısına oranla en yüksek katılım sağlayarak birinci olduğunu belirterek, görsel ve edebi kategorilerde dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

        Yeşilay Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu da geçen yıl öğrenci sayısına oranla en çok eser gönderen iller içinde 4'üncü sırada olduklarını bu yıl 13'üncüsü düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinde en çok eser gönderen iller içinde 4 bin 608 katılımla birinci olduklarını belirtti.

        Türkiye birinciliğini de Bilecik'e kazandıracaklarına inandıklarını ifade eden Tekelioğlu, şunları kaydetti:

        "Amacımız, çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek vermektir. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayıp, teknolojinin doğru kullanımının önemini vurgulamak. Daha güvenli daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunarak, yeni neslin bağımlılıklara karşı farkındalıklarını artırmaktır."

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç de toplantıya video kaydıyla katıldı.

        Vali Aygöl, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ,Yeşilay Şube Başkanı Tekelioğlu, yarışmada dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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