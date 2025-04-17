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        Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:38
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        Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        H.H.B. (74) idaresindeki 11 SA 135 plakalı traktör, Camikebir Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, H.H.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        H.H.B'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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