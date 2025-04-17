Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
H.H.B. (74) idaresindeki 11 SA 135 plakalı traktör, Camikebir Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, H.H.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
H.H.B'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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