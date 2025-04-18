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        Bilecik Valiliğinin yeni hizmet binası 15 Temmuz'da hizmete açılacak

        Bilecik Valiliğinin inşası süren yeni hizmet binasının, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hizmete açılması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:08 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:09
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        Bilecik Valiliğinin yeni hizmet binası 15 Temmuz'da hizmete açılacak
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        Bilecik Valiliğinin inşası süren yeni hizmet binasının, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hizmete açılması planlanıyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki kamu hizmetlerinin daha kaliteli ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, yapımı süren ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hizmete açılması planlanan Bilecik Valiliği ile İl Emniyet Müdürlüğünün yeni binalarının inşaat süreçleri devam ediyor.

        Yeni hizmet binaları, birçok kamu kurumunu aynı çatı altında toplayarak vatandaşların işlemlerini tek merkezden kolaylıkla halledebilmesine imkan sunacak. Ayrıca merkezi konumuyla şehir içi ulaşımı kolaylaştırarak zaman tasarrufu sağlayacak.

        Valilik inşaatını ziyaret edip incelemede bulunan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Ziyarette Aygöl'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı da eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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