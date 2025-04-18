Bilecik'te 2 tırın karıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı

Güzergahta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılması ve malzemelerin temizlenmesiyle normale döndü.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü İsmail Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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