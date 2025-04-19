Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağının ilk günü tamamlandı

Bilecik'te Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası sezonunun açılış ayağının ilk günü tamamlandı.

Bilecik Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 200 katılımcı, burada kayıt ve teknik kontrollerini yaptırdı.

Akrobasi pilotu Birkan Polat'ın gösterisinin ardından sporcular, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün öncülüğündeki konvoyla şampiyonanın yapılacağı Endurobil 365 Extrempark Bilecik'e hareket etti.

Organizasyonun ilk günü, sıralama antrenmanları ve yarışları, parkur tanıtım turu, jüri toplantısı ve "start ve time code (TC) tablosu"nun ilan edilmesiyle sona erdi.

Vali Aygöl, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilklerin şehri Bilecik düşüncesiyle Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağını kentte gerçekleştirdiklerini söyledi.

Organizasyonun geçen yıl da Bilecik'te düzenlendiğini anımsatan Aygöl, "Burayı 18 gün gibi kısa bir sürede kurduk ancak daha sonra üzerine çok şey ekledik. Geçen sene şampiyonayı yaptığımızda, TMF'nin bize verdiği bilgilere göre, son 15 yılın en yoğun katılımlı şampiyonasını yaptığımızı memnuniyetle gördük. Bugün ve yarın, yaklaşık 17 dalda 17 Türkiye şampiyonu belirleyeceğiz." dedi.