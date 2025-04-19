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        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağının ilk günü tamamlandı

        Bilecik'te Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası sezonunun açılış ayağının ilk günü tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 19:58 Güncelleme: 19.04.2025 - 20:17
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        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağının ilk günü tamamlandı
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        Bilecik'te Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası sezonunun açılış ayağının ilk günü tamamlandı.

        Bilecik Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 200 katılımcı, burada kayıt ve teknik kontrollerini yaptırdı.

        Akrobasi pilotu Birkan Polat'ın gösterisinin ardından sporcular, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün öncülüğündeki konvoyla şampiyonanın yapılacağı Endurobil 365 Extrempark Bilecik'e hareket etti.

        Organizasyonun ilk günü, sıralama antrenmanları ve yarışları, parkur tanıtım turu, jüri toplantısı ve "start ve time code (TC) tablosu"nun ilan edilmesiyle sona erdi.

        Vali Aygöl, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilklerin şehri Bilecik düşüncesiyle Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağını kentte gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Organizasyonun geçen yıl da Bilecik'te düzenlendiğini anımsatan Aygöl, "Burayı 18 gün gibi kısa bir sürede kurduk ancak daha sonra üzerine çok şey ekledik. Geçen sene şampiyonayı yaptığımızda, TMF'nin bize verdiği bilgilere göre, son 15 yılın en yoğun katılımlı şampiyonasını yaptığımızı memnuniyetle gördük. Bugün ve yarın, yaklaşık 17 dalda 17 Türkiye şampiyonu belirleyeceğiz." dedi.

        TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa ise Endurobil 365 Extrempark Bilecik'in bölge açısından bir turizm kaynağı haline geleceğini belirtti.

        Spor turizminin kent ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden Vefa, "Muazzam bir tesis, muazzam bir emek. Bütün sporculara iyi bir gelecek olacak ve Avrupa'da da bizleri temsil edecek, bayrağımızı çekecekler. İstiklal Marşı'mızı okutacaklar. Bütün anne babalara çocuklarını spora adapte etmelerini tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağı, yarın parkur kontrolü, jüri toplantısı, yarışlar ve ödül töreniyle sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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