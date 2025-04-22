Bilecik'te motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü

Ağır yaralanan Özsoy, kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özsoy, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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