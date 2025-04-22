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        Bilecik'te şantiyede çıkan yangında işçi konteynerlerinde hasar oluştu

        Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki şantiyede çıkan yangında işçilerin kaldığı konteynerlerin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 19:24 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:24
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        Bilecik'te şantiyede çıkan yangında işçi konteynerlerinde hasar oluştu
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki şantiyede çıkan yangında işçilerin kaldığı konteynerlerin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan şantiyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Osmaneli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Osmaneli Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürülen yangın nedeniyle işçilerin kaldığı konteynerlerin bir kısmının kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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