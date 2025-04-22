Bilecik'te şantiyede çıkan yangında işçi konteynerlerinde hasar oluştu

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Osmaneli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Osmaneli Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan şantiyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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