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        İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Bilecik'te de hissedildi

        Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem, Bilecik ve ilçelerinde de hissedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:13
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        İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Bilecik'te de hissedildi
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        Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem, Bilecik ve ilçelerinde de hissedildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Bilecik İl Afet ve Acil Koordinasyon Kurulu, Vali Şefik Aygöl başkanlığında toplandı.

        Vali Aygöl, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 6,2 büyüklüğündeki depremin Bilecik'te de hissedildiğini söyledi.

        Depremin ardından kentteki ilgili kurumların, Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde ivedilikle harekete geçip gerekli kontrolleri yaptığını aktaran Aygöl, şunları kaydetti:

        "Yapılan ilk değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmamış, olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Vatandaşlarımızdan, resmi makamlarımızdan gelecek bilgilendirmeleri takip etmeleri ve panik yapmadan, sağduyulu şekilde hareket etmeleri önemle rica olunur. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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