Bilecik'te kendisini vali yardımcısı olarak tanıtıp yardım toplama çalışan kişi yakalandı

Kendisini vali yardımcısı olarak tanıtan, kentte bulunan çeşitli kuruluşlardan engelli aracı temini amacıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te, kendisini vali yardımcısı olarak tanıtıp, "Akülü tekerlekli sandalye alacağız" diyerek yardım toplayan kişi yakalandı.

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