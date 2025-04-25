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        Bilecik'te kendisini vali yardımcısı olarak tanıtıp yardım toplama çalışan kişi yakalandı

        Bilecik'te, kendisini vali yardımcısı olarak tanıtıp, "Akülü tekerlekli sandalye alacağız" diyerek yardım toplayan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:33 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:33
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        Bilecik'te kendisini vali yardımcısı olarak tanıtıp yardım toplama çalışan kişi yakalandı
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        Bilecik'te, kendisini vali yardımcısı olarak tanıtıp, "Akülü tekerlekli sandalye alacağız" diyerek yardım toplayan kişi yakalandı.

        Kendisini vali yardımcısı olarak tanıtan, kentte bulunan çeşitli kuruluşlardan engelli aracı temini amacıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli K.A'yı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelinin sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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