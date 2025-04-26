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        Bilecik'te muhtarlara eğitim verildi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde görev yapan muhtarlara "muhtar bilgi sistemi" kapsamında bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 08:52 Güncelleme: 26.04.2025 - 08:54
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        Bilecik'te muhtarlara eğitim verildi
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde görev yapan muhtarlara "muhtar bilgi sistemi" kapsamında bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.

        Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime, ilçe genelindeki tüm mahalle ve köy muhtarları katılım sağladı.

        Programda, Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak tarafından, "muhtar bilgi sistemi" başta olmak üzere birçok konuda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

        Eğitim sonunda muhtarların soruları yanıtlanarak, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de ele alındı.

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