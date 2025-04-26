Bilecik'te muhtarlara eğitim verildi

Eğitim sonunda muhtarların soruları yanıtlanarak, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de ele alındı.

Programda, Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak tarafından, "muhtar bilgi sistemi" başta olmak üzere birçok konuda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime, ilçe genelindeki tüm mahalle ve köy muhtarları katılım sağladı.

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