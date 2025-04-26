"Şeyh Edebali'nin ölümünün 700'üncü yılı" UNESCO Genel Konferansı'na sunulacak

Bilecik Valiliğince, 2026-2027 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri kapsamına alınması teklif edilen Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin ölümün 700'üncü yılının, 43'üncü UNESCO Genel Konferansı'na sunulmak üzere UNESCO 221'inci Yürütme Kurulu'nda kabul edildiği bildirildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Valiliğimizin 07.05.2024 tarihli talebiyle, 2026-2027 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri kapsamına alınması teklif edilen 'Şeyh Edebali’nin Ölümünün 700. Yıl Dönümü (2026)' önerisi, 43. UNESCO Genel Konferansı’na sunulmak üzere, UNESCO 221. Yürütme Kurulu'nda kabul edilmiştir. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun."