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        Bilecik Valisi Aygöl, Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i ağırladı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Şark Fatihi" ünvanıyla anılan, Milli Mücadele döneminde özellikle Doğu Anadolu'da gösterdiği kahramanlıklarla bilinen asker ve devlet adamı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 19:08 Güncelleme: 26.04.2025 - 19:14
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        Bilecik Valisi Aygöl, Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i ağırladı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Şark Fatihi" ünvanıyla anılan, Milli Mücadele döneminde özellikle Doğu Anadolu'da gösterdiği kahramanlıklarla bilinen asker ve devlet adamı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, Karabekir'le Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktaları ile babasının Kurtuluş Savaşı'na dair hatıralarını konuştu.

        Bilecik'in Milli Mücadele'deki öneminin vurgulandığı ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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