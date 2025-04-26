Bilecik Valisi Aygöl, Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i ağırladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, Karabekir'le Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktaları ile babasının Kurtuluş Savaşı'na dair hatıralarını konuştu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Şark Fatihi" ünvanıyla anılan, Milli Mücadele döneminde özellikle Doğu Anadolu'da gösterdiği kahramanlıklarla bilinen asker ve devlet adamı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i makamında kabul etti.

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