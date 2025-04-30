Yeşilay Bilecik Kadın Komisyonunca "Yeşilay Elçileri Projesi" başlatıldı
Yeşilay Bilecik Kadın Komisyonu, Gençlik Komisyonu ve gönüllülerle kentte "Yeşilay Elçileri Projesi"ni başlattı.
Yeşilay Bilecik Kadın Komisyonu, Gençlik Komisyonu ve gönüllülerle kentte "Yeşilay Elçileri Projesi"ni başlattı.
Yeşilay Bilecik Şube Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, projeyle esnafın uyuşturucu ve alkol bağımlılığı hakkındaki bilgi düzeylerinin artırılması ve iş yerleri vasıtasıyla toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
Projenin hedefleri arasında bağımlı olan ya da bağımlılık riski taşıyan bireylerin yoğun bulundukları yerlerde, sokaklardaki uyuşturucu gerçeği hakkında bilinç kazanılması da yer alıyor.
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