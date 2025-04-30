Bilecik'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bozüyük ilçesinde de Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince düzenlenen operasyonda da 7 bin 39 uyuşturucu hap ve 52 gram uyuşturucu madde bulundu.

Kara yolunda durdurulan otomobilde narkotik köpekle yapılan aramada, 63,61 gram uyuşturucu madde ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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