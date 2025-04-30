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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        Bilecik'te düzenlenen düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:20
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
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        Bilecik'te düzenlenen düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'den Bilecik'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kara yolunda durdurulan otomobilde narkotik köpekle yapılan aramada, 63,61 gram uyuşturucu madde ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Bozüyük ilçesinde de Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince düzenlenen operasyonda da 7 bin 39 uyuşturucu hap ve 52 gram uyuşturucu madde bulundu.

        Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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