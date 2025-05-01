Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy, Kınık ve Demirköy köylerinde 3 müşteki, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilere ziynet eşyalarını ve paralarını verdi.

Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan müştekiler, jandarmaya şikayette bulundu.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda şüphelilerden R.Y'yi Bursa'da yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan R.Y, hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma ekipleri. diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlattı.