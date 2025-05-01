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        Pazaryeri ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 10:16 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:16
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        Pazaryeri ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy, Kınık ve Demirköy köylerinde 3 müşteki, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilere ziynet eşyalarını ve paralarını verdi.

        Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan müştekiler, jandarmaya şikayette bulundu.

        Ekipler, yaptıkları çalışmalarda şüphelilerden R.Y'yi Bursa'da yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan R.Y, hakimlikçe tutuklandı.

        Jandarma ekipleri. diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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