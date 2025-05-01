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        Bilecik'te kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:00 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:00
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        Bilecik'te kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Tunahan O. (35), idaresindeki 07 UF 255 plakalı kamyon Gümüşdere köyü yolunda Adem K. (45) yönetimindeki 26 ACH 848 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, sürücülerden Adem K, hafif yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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