Bilecik'te 3. kattan düşen kadın öldü

Turan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine polis ve sağlık sevk edildi. Ağır yaralanan Turan, yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında yaşayan 59 yaşındaki Emriye Turan, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.

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