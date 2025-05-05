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        Bilecik'te "Hıdırellez Şenliği" düzenlendi

        Bilecik Belediyesi tarafından 5 kültür 1 şehir sloganıyla Hıdırellez Şenlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:23 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:23
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        Bilecik'te "Hıdırellez Şenliği" düzenlendi
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        Bilecik Belediyesi tarafından 5 kültür 1 şehir sloganıyla Hıdırellez Şenlikleri gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Vadipark Sosyal Tesisleri'nde, Hıdırellez ateşini yakarak, birlik ve beraberliğin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Hıdırellez'in bereketin yanında paylaşmanın da bereket olduğunu ifade ederek, "Birlikte olmak, yardımlaşmak da berekettir. Bilecik'imiz her şehir ve kültürden insanı barındırıyor. Hep birlikte bu kültürü dayanışarak, yaşatmak zorundayız. Ben de Bulgaristan göçmeni bir kardeşinizim. Bu ilin kültürüyle büyüdük. Her şehirden ve bölgeden kardeşimiz var. Şenliklerimiz kapsamında bu şehir ve bölgeleri tanıtıcı stantlar kuruldu." diye konuştu.

        Sivil toplum kuruluşu ve dernekler tarafından stantların yer aldığı şenliklerde, çocuklar arasında çuvalla koşma, yumurta taşıma ve halat çekme yarışmaları düzenlendi.

        Yöresel tanıtım ve yöresel dansların gösterilerinin yapıldığı etkinliğe, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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