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        Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:44 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:45
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        Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Hasan G. (62), idaresindeki 33 P 6935 plakalı kum yüklü tır, Bilecik-Yenişehir kara yolu Kepirler Köyü Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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