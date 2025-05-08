Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te "Trafik ve İlkyardım Haftası" kutlamaları

        Bilecik'te "Trafik ve İlkyardım Haftası" etkinliklerinde 'Trafiği öğreniyoruz, güvenle büyüyoruz' sloganıyla çocuklara güvenli trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:59 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te "Trafik ve İlkyardım Haftası" kutlamaları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te "Trafik ve İlkyardım Haftası" etkinliklerinde 'Trafiği öğreniyoruz, güvenle büyüyoruz' sloganıyla çocuklara güvenli trafik eğitimi verildi.

        Trafik Eğitim Parkı'nda, Vali Yardımcısı Akgün Corav, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve AFAD İl Müdürü Ercüment Diyar ile 700. Yıl Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, trafik güvenliği ve kuralları hakkında bilgi verildi.

        Yolun karşısına güvenli geçiş, yaya geçidi kullanımı, trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarına güvenli binme ve inme kuralları ve emniyet kemeri kullanımının öneminin anlatıldığı etkinlikte, Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz, bisikletle öğrencilere uygulamalı eğitim verdi.

        Trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını aktaran İl Emniyet Müdürü Yılmaz, İçişleri Bakanlığının bu yıl "Bir Kural, Bir Ömür" sloganıyla Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladıklarını ifade etti.

        Kuralların can güvenliği için olduğunu belirten Yılmaz, "Bugün öğrencilerimizle trafik birimlerimizi bir araya getirdik. Çocuklarımızın trafik konusunda bilinçlenmesi ve yetişmesidir. Trafik kurallarına dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Kentte trafik bilincinin artırılması amacıyla emniyet ve jandarma personeli olarak çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

        Etkinlikler kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Emniyet kemeri simülasyonu" aracı ile kaza anında araç içinde neler yaşandıkları ve emniyet kemeri kullanımının kaza anındaki hayati önemi uygulamalı olarak vatandaşlara ve öğrencilere anlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Zeynep'i öldüren annesinin cezası bozuldu!
        Zeynep'i öldüren annesinin cezası bozuldu!
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Şampiyon iskelet!
        Şampiyon iskelet!
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!

        Benzer Haberler

        "Akademik Başarı İçin Dezavantajlı Öğrencilerin Tasarım Odaklı Düşünme Yolu...
        "Akademik Başarı İçin Dezavantajlı Öğrencilerin Tasarım Odaklı Düşünme Yolu...
        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde "3. Bilim ve Kültür Şenliği" başladı
        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde "3. Bilim ve Kültür Şenliği" başladı
        Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Bilecik'ten öğrenci ile öğretmenler Yunanistan ve Norveç'e gidecek
        Bilecik'ten öğrenci ile öğretmenler Yunanistan ve Norveç'e gidecek
        Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Pazaryeri Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Pazaryeri Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi