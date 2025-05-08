Bilecik'te "Trafik ve İlkyardım Haftası" kutlamaları

Bilecik'te "Trafik ve İlkyardım Haftası" etkinliklerinde 'Trafiği öğreniyoruz, güvenle büyüyoruz' sloganıyla çocuklara güvenli trafik eğitimi verildi.

Trafik Eğitim Parkı'nda, Vali Yardımcısı Akgün Corav, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve AFAD İl Müdürü Ercüment Diyar ile 700. Yıl Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, trafik güvenliği ve kuralları hakkında bilgi verildi.

Yolun karşısına güvenli geçiş, yaya geçidi kullanımı, trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarına güvenli binme ve inme kuralları ve emniyet kemeri kullanımının öneminin anlatıldığı etkinlikte, Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz, bisikletle öğrencilere uygulamalı eğitim verdi.

Trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını aktaran İl Emniyet Müdürü Yılmaz, İçişleri Bakanlığının bu yıl "Bir Kural, Bir Ömür" sloganıyla Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladıklarını ifade etti.

Kuralların can güvenliği için olduğunu belirten Yılmaz, "Bugün öğrencilerimizle trafik birimlerimizi bir araya getirdik. Çocuklarımızın trafik konusunda bilinçlenmesi ve yetişmesidir. Trafik kurallarına dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Kentte trafik bilincinin artırılması amacıyla emniyet ve jandarma personeli olarak çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Etkinlikler kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Emniyet kemeri simülasyonu" aracı ile kaza anında araç içinde neler yaşandıkları ve emniyet kemeri kullanımının kaza anındaki hayati önemi uygulamalı olarak vatandaşlara ve öğrencilere anlatıldı.