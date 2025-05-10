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        Bilecik'te "Sağlık için hareket et günü" etkinliği

        Bilecik'te "Sağlık için hareket et günü" kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:23
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        Bilecik'te "Sağlık için hareket et günü" etkinliği
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        Bilecik'te "Sağlık için hareket et günü" kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi.

        Pelitözü Gölpark'ta, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Gençlik Merkezi ve sağlık personelinin katıldığı etkinlikte, 5 kilometrelik yürüyüşün ardından voleybol ve futbol gibi çeşitli oyunlarla hareket etti.

        Damkacı, yaptığı açıklamada, toplumda farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin rolünün büyük olduğunu dile getirdi.

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