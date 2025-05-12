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        GÜNCELLEME - Bilecik'te yıldırım isabet eden ebe öldü

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde yıldırım isabet eden ebe hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:37 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:37
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        GÜNCELLEME - Bilecik'te yıldırım isabet eden ebe öldü
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde yıldırım isabet eden ebe hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Oluklu köyünde ebe olarak görev yapan 34 yaşındaki Gönül Konakçı'ya, ailesiyle piknik yaparken telefonla konuştuğu sırada yıldırım isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. İlk olarak Söğüt İlçe Devlet Hastanesine ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Konakçı, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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