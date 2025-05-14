Bilecik'te üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) öğrenciler, düzenledikleri "Filistin'e Destek" yürüyüşüyle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Yerleşkedeki Bayraklı Yol'dan yürüyüşe başlayan grup, kortej halinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin (İİBF) önüne yürüdü.

Filistin'e Destek Platformu grubu adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Furkan Engiz, Gazze'nin, son 19 aydır ağır bir kuşatma altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Binlerce Filistinlinin, İsrail'in saldırıları neticesinde hayatını kaybettiğini, yüz binlercesinin yerinden edildiğini ve yaşam haklarından mahrum bırakıldıklarını vurgulayan Engiz, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırıları gerçekleştiren işgalciler şunu çok iyi bilmelidir, Gazze yalnız değildir. Bugün bu direniş, sadece bir milletin, dinin yahut coğrafyanın değil doğuda ve batıda henüz vicdanını yitirmemiş tüm insanlığın direnişi olmuştur. Tüm dünyadan üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği protestolar, dijital aktivizm hareketleri ve en önemlisi boykot, küresel ölçekte ciddi bir fark oluşturmuştur. Adalet ve vicdan duygusunun verdiği kararlılıkla gösterdiğimiz ısrarcı tutum, siyonistlerin çok güvendikleri ekonomik güçlerine sağlam bir darbe vurmuştur. Bu nedenle, tüm vicdan sahiplerini protesto, miting ve boykot hareketlerine kararlılıkla devam etmeye, ülkemize ve uluslararası kamuoyuna da bu işgali derhal durdurmaları için çağrıda bulunuyoruz.