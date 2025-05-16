Bilecik'te otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.
Bozüyük-Bilecik kara yolunda seyreden R.K. (33) idaresindeki 34 KD 4853 plakalı otomobil, Baharözü Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobilde bulunan Semra Aydın'ın (41) hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydın'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bozüyük Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.