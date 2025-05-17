Tandem bisikletle farkındalık oluşturmak istediler

"Farkındayım, bisiklete binebiliyorum" adlı etkinliğin de vatandaşların dikkatini çektiğini anlatan Kocaman, "Tandem bisiklete binebiliyorum. Görme engelli birisinin bisiklet kullanmasına şaşıran vatandaşlarımız oldu. Bisiklete binmek güzel, kullanırken eğleniyorum. Bisikletle turlamak güzel. Erişilebilirlik konusunda halkımızı bilinçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli bireylere yönelik vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

Daha sonra esnaf ve vatandaşlarla röportaj yaparak, tandem bisikleti hakkında bilgi verdi.

Doğuştan görme engelli Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Çiler Kocaman, Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz ile engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak "tandem bisiklet"le farkındalık oluşturmak amacıyla Tevfikbey Caddesi'nde bisikletle gezinti yaptı.

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