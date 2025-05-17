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        Tandem bisikletle farkındalık oluşturmak istediler

        Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisi ile Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilciği işbirliğinde "Farkındayım, bisiklete binebiliyorum" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:47 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:47
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        Tandem bisikletle farkındalık oluşturmak istediler
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        Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisi ile Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilciği işbirliğinde "Farkındayım, bisiklete binebiliyorum" etkinliği düzenlendi.

        Doğuştan görme engelli Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Çiler Kocaman, Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz ile engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak "tandem bisiklet"le farkındalık oluşturmak amacıyla Tevfikbey Caddesi'nde bisikletle gezinti yaptı.

        Daha sonra esnaf ve vatandaşlarla röportaj yaparak, tandem bisikleti hakkında bilgi verdi.

        Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli bireylere yönelik vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

        "Farkındayım, bisiklete binebiliyorum" adlı etkinliğin de vatandaşların dikkatini çektiğini anlatan Kocaman, "Tandem bisiklete binebiliyorum. Görme engelli birisinin bisiklet kullanmasına şaşıran vatandaşlarımız oldu. Bisiklete binmek güzel, kullanırken eğleniyorum. Bisikletle turlamak güzel. Erişilebilirlik konusunda halkımızı bilinçlendirmeliyiz." diye konuştu.

        Dernek Başkanı Yavuz da tandem bisikletle caddede sürüş gerçekleştirdiklerini dile getirerek, tandem bisikletle farkındalık çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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