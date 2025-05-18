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        Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

        CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 18.05.2025 - 16:37
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        Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
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        CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Tüzün, mesajında ulusal Kurtuluş Savaşı veren ve savaşı zaferle taçlandırarak Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yılını gururla kutladıklarını ifade etti.

        Yaşar Tüzün, şöyle devam etti:

        "Atatürk'ün ve mücadele arkadaşlarının sürekli devrim ateşini yaktığı ulusal kurtuluş, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesinin yola çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihinden bu yana onurlu mirası taşıyanlar olarak sorumluluklarımız, yükümlülüklerimiz bitmemiştir ve artarak devam etmektedir."

        Belediye Başkanı Subaşı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bütün ümidim gençliktedir" diyerek Türk gençliğine armağan ettiğini, bu bayramın milletin bağımsızlık yolculuğunun simgesi, gençliğinde gurur günü olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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