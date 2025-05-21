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        Pazaryeri'nde öğrenciler yararına kermes düzenlendi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Okuma Çağındaki Talebelere Yardım Derneği tarafından kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:50
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        Pazaryeri'nde öğrenciler yararına kermes düzenlendi
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Okuma Çağındaki Talebelere Yardım Derneği tarafından kermes düzenlendi.

        Çarşı Mahallesi'ndeki kermeste, Dernek Başkanı Raif Dağlı yaptığı açıklamada, yardımlaşmanın çok önemli olduğunu ifade ederek kermesin hayırlı olmasını diledi.

        Dağlı, insanlığa verilebilecek en iyi hizmetin geleceğin teminatı olan gençleri milli ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek olduğunu belirterek, kermesten elde edilecek gelirin öğrenciler yararına kullanılacağını bildirdi.

        Yapılan dua ile açılan kermeste mobilya, giyim eşyaları, mutfak gereçleri ve yiyeceklerin satışa sunuldu. Kermes 24 Mayıs Cumartesi günü sona erecek

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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