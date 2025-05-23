Bilecik'te aileler oryantiring parkurunda yarıştı

Bilecik'te, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor il müdürlüklerinin işbirliğinde düzenlenen "Aile Yılı" etkinliği kapsamında aileler, oryantiring parkurunda mücadele etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Bilecik İl Temsilciliğinin desteğiyle Gölpark'ta kurulan labirent parkurunda yarışan aileler, fiziksel ve zihinsel becerilerini kullanarak, harita ve pusulayla hedef noktalarını en kısa sürede bulmaya çalıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, yaptığı açıklamada, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında çeşitli etkinlikler planladıklarını belirtti.

Etkinliğin ailelerin birlikte zaman geçirerek ortak başarı deneyimi yaşamasına da olanak sağladığını dile getiren Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Aileleri bir araya getirerek iletişim, işbirliği ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine katkı sunmak, aile bağlarını güçlendirmek istedik. Ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik ederek oryantiring gibi yeni spor dallarına ilgiyi artırmak temel hedeflerimiz arasında yer aldı. Harita ve pusula kullanarak hedefleri bulma heyecanını yaşatırken, aynı zamanda takım ruhunu pekiştirme ve ailece unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunduk."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ise etkinliğin sporun birleştirici gücünden yararlanarak aileleri sağlıklı bir yaşam biçimine yönlendirdiğini belirterek, "Bu etkinlik hem eğlenceli hem de öğretici oldu. Ailelerimizle spor yaparak hem hareket ettik hem de aramızdaki bağı kuvvetlendirdik. Katılım gösteren tüm ailelere teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Gürkan Dikeç de etkinlikle ailelerin oryantiring ile tanıştığını kaydetti.

Down sendromlu oğlu Arda ile programa katılan Sibel Güneş, ilk kez oryantiring yarışmasına katıldıklarını ifade ederek, "Labirent içinde dolaşıyorsun, hedefleri bulmak zordu ama çok eğlendik. 2025'in Aile Yılı olması nedeniyle güzel bir etkinlik oldu aileler için." diye konuştu.

Kızlarıyla yarışan Sibel Can Meşe de eğlenceli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Eşiyle hedefleri bulmaya çalışan Merve Nur Bağcı ise ilk başta oyunu anlayamadıklarını ama haritayla hedefleri bulduklarında eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.