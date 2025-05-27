Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesinin 65'inci yılı açıklaması

        AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65'inci yılı dolayısıyla açıklama yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:58 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesinin 65'inci yılı açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65'inci yılı dolayısıyla açıklama yayımlandı.

        Açıklamada, 27 Mayıs'ın yalnızca darbeyi değil aynı zamanda darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmasının kurgulanmasını temsil ettiği belirtildi.

        Darbe sonucu idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Halbuki 14 Mayıs 1950’de milletin teveccühüyle iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, büyük bir kalkınma hamlesi başlatarak milletin gönlünde taht kurmuştu. Evvela ezan aslına döndürülmüş ve söz artık milletin olmuştu. Büyük hizmetlerle adeta ihya olan millet, tek parti yıllarının ne denli bir zulüm dönemi olduğunu daha çok idrak etmişti."

        Açıklama, şu ifadelerle sonlandırıldı:

        "İşte tüm bu gelişmeleri hazmedemeyenler ilk günden itibaren Demokrat Partiyi devirmenin peşinde olmuştu. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, basın mensuplarıyla buluştu
        BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, basın mensuplarıyla buluştu
        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobil yüklü tırda yangın çıktı
        Bilecik'te otomobil yüklü tırda yangın çıktı
        Bilecik'te fırtınada zarar gören ağaç kafenin bahçesine devrildi
        Bilecik'te fırtınada zarar gören ağaç kafenin bahçesine devrildi
        Türk Kızılayı Bilecik Şubesi Başkanı Kurt, basın mensuplarıyla buluştu
        Türk Kızılayı Bilecik Şubesi Başkanı Kurt, basın mensuplarıyla buluştu