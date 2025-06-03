BŞEÜ'den "Bir Damla Sağlık" etkinliği düzenlendi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mesut Işık'ın konuşmasının ardından Prof. Dr. Mehmet Dokur periarrest ritimlere yaklaşım, Doç. Dr. Serdar Güngör hastane mikrobiyoloji laboratuvar uygulamaları ve en sık karşılaşılan patojenler, AFAD İl Müdürü Ercüment Diyar, afet farkındalığı ve Sosyal Çalışmacı Merve Salan afetlerde sosyal hizmet çalışmaları konularında sunum yaptı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin gösterdiği özverili hazırlık sürecine teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrenme ortamlarını zenginleştirdiğini vurguladı.

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