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        BŞEÜ'den "Bir Damla Sağlık" etkinliği düzenlendi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nca üçüncü geleneksel Bir Damla Sağlık etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:57 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:57
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        BŞEÜ'den "Bir Damla Sağlık" etkinliği düzenlendi
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nca üçüncü geleneksel Bir Damla Sağlık etkinliği gerçekleştirildi.

        Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin gösterdiği özverili hazırlık sürecine teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrenme ortamlarını zenginleştirdiğini vurguladı.

        Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mesut Işık'ın konuşmasının ardından Prof. Dr. Mehmet Dokur periarrest ritimlere yaklaşım, Doç. Dr. Serdar Güngör hastane mikrobiyoloji laboratuvar uygulamaları ve en sık karşılaşılan patojenler, AFAD İl Müdürü Ercüment Diyar, afet farkındalığı ve Sosyal Çalışmacı Merve Salan afetlerde sosyal hizmet çalışmaları konularında sunum yaptı.

        Etkinlikte, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı'na ait materyal sergisi ve interaktif etkinlik alanı ziyaretçilere açıldı.

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