Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Valisi Sözer, göreve başladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Bilecik Valiliğine atanan Faik Oktay Sözer, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 18:00 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Valisi Sözer, göreve başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Bilecik Valiliğine atanan Faik Oktay Sözer, göreve başladı.

        Valilik bahçesinde düzenlenen programda tören mangasınca karşılanan Sözer, burada il protokolüyle selamlaştı. Sözer, daha sonra makamına geçti.

        Sözer, gazetecilere, Bilecik gibi köklü bir tarihe sahip kentte görev yapacak olmaktan onur duyduğunu söyledi.

        Bilecik'in "dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri" olarak anıldığını hatırlatan Sözer, şunları kaydetti:

        "İnsan ve çevre odaklı yapacağımız çalışmalara hemşehrilerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve kurumlarımızı da dahil ederek katılımcı, şeffaf, üretken ve insan odaklı bir yönetim anlayışıyla, el ele vererek ortak akılla hareket edeceğiz. Her daim kapımız da gönlümüz de milletimize açık olacaktır."

        Sözer, konuşmasının ardından göreve başladığına dair yazıyı imzalayıp il protokolünü makamında kabul etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Sedyeyle getirildi, ailesine veda etti!
        Sedyeyle getirildi, ailesine veda etti!
        3 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        3 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı
        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te balkondan düşen kişi yaralandı
        Bilecik'te balkondan düşen kişi yaralandı
        Tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağı ters döndü
        Tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağı ters döndü
        GÜNCELLEME - Bilecik'te tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağı ters döndü
        GÜNCELLEME - Bilecik'te tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağı ters döndü
        Bilecik'te tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağı ters döndü
        Bilecik'te tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağı ters döndü
        Toyota, Bilecik'te bir okula otomobil hibe etti
        Toyota, Bilecik'te bir okula otomobil hibe etti
        BŞEÜ'den "Bir Damla Sağlık" etkinliği düzenlendi
        BŞEÜ'den "Bir Damla Sağlık" etkinliği düzenlendi