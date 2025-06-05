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        Bilecik'te 6 asırlık "şeker atma" geleneği yaşatılıyor

        Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde asırlardır yaşatılan arife günlerine özgü "şeker atma" geleneği kapsamında köy meydanında sandalyelere oturan çocuklara şeker dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 20:00 Güncelleme: 05.06.2025 - 21:31
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        Bilecik'te 6 asırlık "şeker atma" geleneği yaşatılıyor
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        Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde asırlardır yaşatılan arife günlerine özgü "şeker atma" geleneği kapsamında köy meydanında sandalyelere oturan çocuklara şeker dağıtıldı.

        İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta yaklaşık 250 kişinin yaşadığı köyde vatandaşlar, ikindi namazını kıldıktan sonra meydanda toplandı.

        Köy dışından bayramı geçirmek için yakınlarının yanına gelenlerin de katıldığı etkinlikte büyükler, sandalyelere oturup ellerini öpen çocuklara şeker ve çikolata verdi.

        - "İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Ankara'dan gelenler oluyor"

        Köy Muhtarı Gürol Emir, AA muhabirine, 6 asrı aşkındır devam eden geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Gelenek için yüzlerce kilometre yoldan gelenlerin olduğunu aktaran Emir, "6 asırdır geleneksel olarak devam eden 'şeker atmayı' arife gününde yapıyoruz. Her yıl katılım giderek artıyor. Geleneğimiz nesiller boyunca sürecek. Bu geleneği birlik ve beraberlik içinde sürdürüyoruz. Çocukların hepsi neşe dolu, şeker topladıkları için seviniyorlar, bizler de seviniyoruz ve aynı zamanda çocukluğumuzu yaşıyoruz. Köyde yaşayan herkes bu sandalyeye oturup, şeker toplamıştır. Gurbetçilerimizin yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Ankara'dan hatta yurt dışında yaşayan köylülerimizden gelenler oluyor." dedi.

        İzmit'ten gelen Musa Ay kendisinin köyden evli olduğunu ve her bayram köye geldiğini ifade ederek "35 yıllık evliyim. Her bayram gelemesek bile çoğunluğuna katılmışımdır. Hanımım da küçükken burada şeker toplamış. Şimdi torunum şeker topluyor. Köy muhtarımızın sayesinde katılım giderek artıyor. Burada gurbette olanlar bir araya geliyor, tanımayanlar birbirleri ile kaynaşıyor." diye konuştu.

        - "Hayatımda ilk defa böyle bir gelenekle karşılaştım"

        Ankara'dan akrabalarını ziyarete gelen 74 yaşındaki Reyhan Sarıkaya da burada güzel bir şölenle karşılaştığını belirterek, "Hayatımda ilk defa böyle bir gelenekle karşılaştım. Bütün çocuklar sevindi. Ben yaşlı olarak çok mutlu oldum. Gencinden yaşlısına herkes çocuklara şeker veya çikolata atıyor. Gördüğüm en güzel geleneklerden biriydi."diye konuştu.

        Köy halkından 85 yaşındaki Firdevs Açık ise çocukluğundan bu yana "şeker atma" etkinliklerine katıldığını anlattı.

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