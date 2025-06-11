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        Bilecik'te "atık yağ ve pil toplama" kampanyası

        Bilecik Belediyesi tarafından uygulanan atık yağ ve pil toplama kampanyasının devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 13:20 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:20
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        Bilecik'te "atık yağ ve pil toplama" kampanyası
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        Bilecik Belediyesi tarafından uygulanan atık yağ ve pil toplama kampanyasının devam ettiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında 70 litre atık yağ ve 20 kilogram atık pil toplayan Atatürk İlkokulu'na 16 adet futbol, basketbol ve voleybol topu hediye edildiği kaydedildi.

        Muhtarlıklarda başlatılan kampanyanın kamu kurum ve kuruluşlar ile okullarda da başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımız atık yağlarını belirtilen noktalara bırakarak anlamlı projeye katkı sunabilir ve projenin daha etkin ve verimli şekilde devam etmesini sağlayabilir. Doğaya attığımız 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Lavaboya dökülen kullanılmış kızartmalık yağlar, evsel atık su kirliliğinin yüzde 25'ini oluşturuyor. Lavaboya dökülen atık yağlar, kanalizasyon sistemlerinin yüzde 40 oranında tıkanmasına neden oluyor. Kızartmalık atık yağlardan üretilen biyodizelin, dizel yakıta göre iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonunda yüzde 65-92 oranında azalma sağlıyor." ifadesinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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