Bilecik'te şüpheli ölüm
Bilecik'te 51 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Bilecik'te 51 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Hürriyet Mahallesi Bener Sokak'taki bir sitede ikamet eden Sibel Güneş'ten haber alamayan Kayseri'de yaşayan kızı durumu yakınlarına bildirdi.
Güneş'in eşine de ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Söz konusu adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Güneş'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Güneş'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz da olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.