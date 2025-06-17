Bilecik'te şüpheli ölüm

Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Güneş'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güneş'in eşine de ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hürriyet Mahallesi Bener Sokak'taki bir sitede ikamet eden Sibel Güneş'ten haber alamayan Kayseri'de yaşayan kızı durumu yakınlarına bildirdi.

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