Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te şüpheli ölüm

        Bilecik'te 51 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 00:12 Güncelleme: 17.06.2025 - 00:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te şüpheli ölüm
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te 51 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Hürriyet Mahallesi Bener Sokak'taki bir sitede ikamet eden Sibel Güneş'ten haber alamayan Kayseri'de yaşayan kızı durumu yakınlarına bildirdi.

        Güneş'in eşine de ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Söz konusu adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Güneş'in cansız bedeniyle karşılaştı.

        Güneş'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İran çok geç olmadan masaya oturmalı
        Trump: İran çok geç olmadan masaya oturmalı
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)

        Benzer Haberler

        Bilecik'te buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü
        Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü
        Bilecik'te yaya yolunu kullanan motosiklet sürücülerine ceza yazıldı
        Bilecik'te yaya yolunu kullanan motosiklet sürücülerine ceza yazıldı
        Bilecik'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te balkondan düşen kişi 13 gün sonra hayatını kaybetti
        Bilecik'te balkondan düşen kişi 13 gün sonra hayatını kaybetti
        Bilecik'te doğaseverleri buluşturan "Gölpark Fest" sona erdi
        Bilecik'te doğaseverleri buluşturan "Gölpark Fest" sona erdi