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        Bilecik'te motosiklet yayaya çarptı 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te seyir halindeki motosikletin araçtan inen bir yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:24 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:24
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        Bilecik'te motosiklet yayaya çarptı 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'te seyir halindeki motosikletin araçtan inen bir yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Sanayi istikametinden kent merkezine emniyet şeridinde seyir halindeki Mehmet K. idaresindeki 41 AUS 895 plakalı motosiklet, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı İl Özel İdare ışıklarında ışıklara gelmeden araçtan inen ve yaya şekilde yolun karşıya geçmeye çalışan Gülseren U'ya çarptı.

        Yaşanan trafik kazasında devrilen motosikletin sürücüsü ile yaya yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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