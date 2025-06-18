Bilecik'te motosiklet yayaya çarptı 2 kişi yaralandı

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi istikametinden kent merkezine emniyet şeridinde seyir halindeki Mehmet K. idaresindeki 41 AUS 895 plakalı motosiklet, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı İl Özel İdare ışıklarında ışıklara gelmeden araçtan inen ve yaya şekilde yolun karşıya geçmeye çalışan Gülseren U'ya çarptı.

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