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        Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:20 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:20
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        Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        İlayda A., yönetimindeki 27 R 9531 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Akasya Altı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

        Kazada, otomobildeki sürücünün yanı sıra 1 yaşındaki Ahlas A., Asel A. (7) ile Şule E. (37) ve Zeynep M.E. (7) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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