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        Bilecik'te tırın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın devrildiği trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:13 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:13
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        Bilecik'te tırın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın devrildiği trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden Konya'ya beyaz eşya götüren M.B. (26) idaresindeki 42 BCJ 968 dorse plakalı tır, Bilecik Kavşağı yakınlarında yol kenarına devrildi.

        Kazanın etkisiyle tırda yüklü beyaz eşyaların bir kısmı çevreye savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, tırda yolcu olarak bulunan Eray Yasin Yamık'ın (23) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Yamık'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bozüyük Devlet Hastanesine götürüldü.

        Yaralanan sürücü M.B. de ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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