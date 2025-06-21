Bilecik'te tırın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ekipler, tırda yolcu olarak bulunan Eray Yasin Yamık'ın (23) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Yamık'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bozüyük Devlet Hastanesine götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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