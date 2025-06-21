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        Bilecik'te motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 13:09 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:09
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        Bilecik'te motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Recep Barut idaresindeki 16 BEU 489 plakalı motosiklet, D-650 kara yolu İçmeler mevkisinde L.A, yönetimindeki 26 TA 363 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, motosiklet sürücüsü Barut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Barut'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü L.A. ile araçta yolcu olarak bulunan F.A, S.A, K.P.T. ve F.T. de ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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