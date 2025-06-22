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        Bilecik'te bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Bilecik'te, bir kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 13:00 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:00
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        Bilecik'te bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Bilecik'te, bir kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

        Bıçaklı kavganın ardından olay yerinden kaçan O.G (27), polis ve jandarma ekiplerince merkeze bağlı Kavaklı köyünde cinayette kullandığı iddia edilen bıçakla yakalandı.

        Gözaltına alınan O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        O.G, kent merkezindeki İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan halasının eşi Veli Yetim ile tartışmıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine O.G, Yetim'i bıçakla sırtından yaralamıştı.

        Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yetim, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayın ardından kaçan O.G'nin kullandığı otomobil, merkeze bağlı Bahçecik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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