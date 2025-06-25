Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 12'sinin tutuklandığını bildirdi.

Sözer, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, üçüncü kişiler adına açılmış cep telefonu hatlarından vatandaşları arayıp, kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik 5 aylık takip çalışması gerçekleştirildiğini söyledi.

Çalışmalar sonucu farklı illerde birçok nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 16 şüphelinin banka hesap hareketlerinin incelendiğini anlatan Sözer, şöyle devam etti:

"Toplam 58 milyon 350 bin lira tutarında yasa dışı kazanç sağlandığı tespit edilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19 Haziran'da Bilecik merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da 73 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 16 şüpheli gözaltına alınmıştır."

Vali Sözer, gözaltına alınan zanlıların aynı gün Bilecik'e getirildiğini, emniyetteki işlemlerinin ardından 22 Haziran'da savcılığa sevk edildiklerini dile getirdi.