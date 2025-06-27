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        Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 10:09 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:09
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        Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Mert K, idaresindeki 11 ACD 400 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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