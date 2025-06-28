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        Sakarya'da ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında çok sayıda ev zarar gördü

        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın, dünden bu yana kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:17 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:34
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        Sakarya'da ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında çok sayıda ev zarar gördü
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın, dünden bu yana kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Kara ekiplerinin gece boyu yangını söndürmek için mücadele verdiği bölgede, dün akşam saatlerinde ara verilen hava destekli söndürme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

        Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

        - Mahalledeki bazı evler yandı

        Yangın, Gölpazarı'ndaki Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde bulunan evlere de sıçradı.

        Mahalledeki çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği yangında, bazı hayvanlar telef oldu.

        Mahalle sakinlerinden Furkan Çeşmeci, AA muhabirine, dün saat 13.00 civarında Alıç köyü yakınlarında yangını gördüğünü söyledi.

        Yangını söndürmek için kendi traktörüyle desteğe gittiğini belirten Çeşmeci, "Ancak hiçbirimiz bu yangının buraya kadar gelebileceğini düşünmedik. Akşam saat 17.00 gibi köye geldiğimizde kül yağmaya başladı. Burada 12 kişi yaşıyordu. Köylünün çoğu Gölpazarı ilçesinde yaşıyor. Bazı hayvanları kurtarabildiler ama ölen hayvanlar da olmuş. Üst tarafta bazı koyunlar ve tavuklar ölmüş." dedi.

        Hayvancılık ve çiftçilik yapan Ali Berk Keseli de yangının kendi köylerine gelebilmelerini tahmin edemediklerini anlattı.

        Alıç köyü yakınlarında yangını gördüklerini aktaran Keseli, şunları kaydetti:

        "Traktörle baktım ama 'Bizim tarafa gelmez.' dedik. Hava sisli ve kül yağıyordu. Diğer köylerden haber alıyorduk yangınla ilgili ama ben hiç imkan vermiyordum bize geleceğini. Hayvanları kamyonete yükledik. Bir tane hayvanım kaçmıştı, o yanmış, tavuklar yanmış. Buradaki 3 ev hariç diğerleri yanmış. Rüzgar vardı, ben dağda koyunları gezdiriyordum. 10 dakikada köye geldik ama yangın da arkamızdan geldi."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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