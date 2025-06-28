Sakarya'da ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangına müdahale sürüyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangını kontrol altına almak için dünden bu yana müdahaleler sürüyor.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bazı köylerdeki birçok evin zarar gördüğü yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangını söndürmek için 1 İHA, 4 uçak, 10 helikopter, 64 arazöz, 124 araç ve 603 personel görev alıyor.