Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kamil T. (53), yönetimindeki 54 ALD 178 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Baharözü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile aynı aileden Ayşenur (27) ve Elif T. (16), sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.